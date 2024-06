Volano gli stracci nel centrodestra, dura replica di Tajani a Salvini: “non accetto lezioni di patriottismo”

StrettoWeb

Dopo l’attacco del leader della Lega, Matteo Salvini, che accusa Antonio Tajani di “fare un dispetto all’Italia” sostenendo Macron e non Le Pen, arriva la replica del leader azzurro: “capisco i toni da campagna elettorale di Salvini che sta cercando di recuperare voti: io sono ministro degli Esteri, non posso usare parole volgari nei confronti di un presidente di un altro Stato.

“Io sono un patriota italiano, ho fatto il militare, sono stato inquadrato in un reparto operativo Nato. Non ho mai parlato di secessione. Non faccio polemiche ma non accetto lezioni da nessuno quando si parla di Italia e di Patria“, ha detto Tajani a L’aria che tira su La7.

