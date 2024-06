Comunali Calabria, urne aperte nei 135 comuni al voto: ci sono Vibo, Corigliano-Rossano e Gioia Tauro

StrettoWeb

Urne aperte per le elezioni comunali in Calabria. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato 8, dalle ore 14 alle 22, e di domenica 9, dalle 7 alle 23. L’eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative si terrà, come previsto dal Dl 7/2024, nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e di lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Tra i principali comuni al voto abbiamo Vibo Valentia, Corigliano-Rossano e Gioia Tauro.

Tutti i comuni al voto

Catanzaro

Albi

Amato

Cortale

Fossato Serralta

Gagliato

Gimigliano

Marcedusa

Marcellinara

Miglierina

Motta Santa Lucia

Pentone

Pianopoli

San Floro

San Pietro a Maida

Sellia

Sellia Marina

Sorbo San Basile

Squillace

Zagarise

Cosenza

Acquaformosa

Acquappesa

Alessandria del Carretto

Altomonte

Amendolara

Aprigliano

Bianchi

Bocchigliero

Buonvicino

Caloveto

Castiglione Cosentino

Cerchiara di Calabria

Cervicati

Civita

Colosimi

Corigliano-Rossano

Cropalati

Crosia

Diamante

Domanico

Figline Vegliaturo

Firmo

Fiumefreddo Bruzio

Frascineto

Grimaldi

Laino Borgo

Laino Castello

Lappano

Lattarico

Longobardi

Malvito

Mendicino

Mongrassano

Montalto Uffugo

Montegiordano

Morano Calabro

Mottafollone

Nocara

Oriolo

Paludi

Parenti

Pedivigliano

Rocca Imperiale

Rose

Roseto Capo Spulico

Rota Greca

San Basile

San Benedetto Ullano

San Donato di Ninea

San Giorgio Albanese

San Marco Argentano

Santa Caterina Albanese

Santa Domenica Talao

Santa Maria del Cedro

Santa Sofia d’Epiro

Santo Stefano di Rogliano

Scigliano

Spezzano Albanese

Tarsia

Terranova da Sibari

Torano Castello

Trebisacce

Vaccarizzo Albanese

Verbicaro

Villapiana

Crotone

Belvedere di Spinello

Caccuri

Carfizzi

Castelsilano

Melissa

Mesoraca

San Mauro Marchesato

San Nicola dell’Alto

Strongoli

Umbriatico

Verzino

Reggio Calabria

Agnana Calabra

Ardore

Bagaladi

Benestare

Bivongi

Bova Marina

Canolo

Cardeto

Cittanova

Feroleto della Chiesa

Gerace

Gioia Tauro

Laureana di Borrello

Martone

Monasterace

Oppido Mamertina

Portigliola

Riace

Rizziconi

Roccella Ionica

San Giovanni di Gerace

San Lorenzo

San Luca

Sant’Alessio in Aspromonte

Sant’Ilario dello Ionio

Scido

Stignano

Vibo Valentia

Cessaniti

Drapia

Mileto

Mongiana

Nicotera

Pizzoni

Rombiolo

Simbario

Sorianello

Soriano Calabro

Vallelonga

Vibo Valentia

Zungri

