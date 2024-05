Elezioni Comunali 2024, i NOMI dei candidati dei 27 comuni al voto in provincia di Reggio Calabria

StrettoWeb

Consegnate le liste con i candidati per le elezioni comunali che si svolgeranno il prossimo 8 e 9 giugno in concomitanza con le Europee. Nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria sono 27 i comuni chiamati al voto per eleggere il primo cittadino e l’intero consiglio comunale. Le due cittadine in cui non si svolgeranno le elezioni sono San Luca e San Lorenzo in quanto non è stata consegnata nessuna lista.

Ad Agnana Calabra l’unico candidato è Pino Cusato. Ad Ardore è sfida tra Giuseppe Campisi e Gianfranco Sorbara. A Bagaladi Santo Monorchio in solitaria verso il terzo mandato A Benestare è sfida tra Domenico Mantegna e Daniele Nastasi. A Bivongi in campo Ernesto Franco e Grazia Zaffino. A Bova Marina è sfida tra Andrea Zirilli e Daniela Iiriti. A Canolo Francesco La Rosa è l’unico candidato. A Cardeto i candidati sindaco sono Francesco Fortugno e Daniela Arfuso. A Cittanova è corsa a quattro Antico Bovalino-Cannatà-La Delfa.

A Feroleto della Chiesa è corsa a due tra Antonio Tranquilla e Antonino Fiorello. A Gerace in campo Rudi Lizzi e Salvatore Galluzzo. A Gioia Tauro è sfida tra Renato Bellofiore, Mariarosaria Russo, Simona Scarcella e Rosario Schiavone. A Laureana l’uscente Morano sfida Palmieri. A Martone sarà Imperitura contro Limoncino. A Monasterace in campo Alessandro Zannino, Carlo Murdolo e Palmiro Spanò. A Oppido Mamertina l’uscente Barillaro si contenderà la carica di primo cittadino con Mazzeo e Morizzi.

A Portigliola è sfida a due Luglio-Panetta. A Riace sfida a tre Trifoli-Lucano-Salerno. A Rizziconi il sindaco uscente, Alessandro Giovinazzo, sfiderà Teresa Collufio. A Roccella Ionica sarà Zito contro Iervasi. A San Giovanni di Gerace sfida a due Barillaro-Galluzzo. A Sant’Alessio in Aspromonte sfida a due tra Pietro Cartellà e Francesco Marra. A Sant’Ilario dello Ionio l’unico candidato è Pasquale Brizzi. A Stignano Pino Trono sfida il quorum. A Scido si attende l’ufficialità della presentazione delle liste.

