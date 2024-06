Election day, urne riaperte: si vota per Europee, Comunali e Regionali in Piemonte

StrettoWeb

Urne riaperte in Italia. Si vota per le Europee, per le Comunali in 3.700 Comuni e per le Regionali in Piemonte. Sono 51,7 milioni gli italiani chiamati ai seggi (5,1 milioni risiedono all’estero). I seggi resteranno aperti sino alle 23, subito dopo si procederà allo spoglio delle schede.

Europee

L’Italia eleggerà 76 membri del Parlamento europeo sui 720 complessivi. Cinque le circoscrizioni elettorali che eleggono un numero di deputati in proporzione agli abitanti: Nord-Occidentale (Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia), Nord-Orientale (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto), Centrale (Lazio, Marche, Toscana e Umbria), Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia), Isole (Sicilia e Sardegna).

Legge elettorale Europee

In base alla legge elettorale europea, tutti i Paesi devono usare un sistema proporzionale. In Italia c’è il voto di preferenza, con la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre, candidati di sesso diverso. Non è ammesso il voto disgiunto. La soglia di sbarramento è al 4%. L’affluenza alle Europee è in continuo calo dal 2004, quando votò il 71,7% degli aventi diritto; si passò quindi al 65% del 2009, al 57,2% del 2014, fino al minimo del 54,5% del 2019.

Comunali

Si vota in 3.715 Comuni, dei quali 29 capoluoghi (Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Cesena, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia), 228 con più di 15mila abitanti e 3.487 pari o inferiori a 15.000. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno. Oltre 17 milioni gli italiani chiamati a votare.

Regionali Piemonte

Gli elettori del Piemonte rinnoveranno il Consiglio regionale ed eleggeranno il presidente della Regione. I 50 i consiglieri saranno eletti con un sistema misto: proporzionale per 40 seggi, maggioritario per 10. La soglia di sbarramento è del 3% per i gruppi di liste non uniti in coalizione o la cui coalizione abbia ottenuto una cifra elettorale inferiore al 5% dei voti validi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.