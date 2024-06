Corigliano-Rossano e la differenziata “controllata”: prime sanzioni per i furbetti

StrettoWeb

Dal primo maggio è entrato in funzione in tutto il territorio del comune di Corigliano-Rossano, dai centri storici alle contrade, il nuovo servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, un piano di porta a porta spinto con l’introduzione di alcune novità, come nei mesi scorsi gli incontri pubblici per informare la popolazione sulle nuove modalità del sistema e la consegna di nuovi contenitori destinati alle varie tipologie di rifiuti, un sistema che ha portato il dato della raccolta differenziata al 73,48%.

Un dato elevato e straordinario che ha dimostrato come l’abbandono anche dei secchioni stradali sia stato compreso e accettato dalla cittadinanza. Gli ultimi accordi Anci-Conai (quelli che regolano i corrispettivi da riconoscere ai comuni in proporzione ai quantitativi di imballaggi intercettati) hanno penalizzato moltissimo le RD stradali che non garantiscono una sufficiente purezza dei materiali raccolti.

La raccolta differenziata con porta a porta spinto permette, laddove è stata provata, anche non solo una riduzione della raccolta classica, per come conosciuta anche da prima di maggio, ma una diminuzione della creazione di immondizia, dato davvero importante.

Si tratta di un dato importante, che ora deve essere confermato col tempo e con il lavoro condiviso da cittadini, comune, servizio di raccolta ed organi di controllo, tenendo conto del fatto che differenziare rappresenta l’unica strada percorribile per diminuire la TARI che, lo ricordiamo, si basa sui costi sostenuti dai Comuni per l’intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento, ed il conferimento dei rifiuti indifferenziati rappresenta uno dei costi più elevati che grava sulla comunità.

Dopo le prime settimane, è partita inoltre la fase dei controlli finalizzati a colpire l’abbandono di rifiuti lungo il territorio comunale, dal momento che oggi il servizio Porta a Porta è garantito sull’intero territorio di Corigliano-Rossano. In questi giorni sono state elevate già decine di sanzioni per un ammontare di circa 4 mila euro, l’attività di controllo del territorio è solo all’inizio.

Nelle prossime settimane saranno installate numerose foto trappole nei punti maggiormente sensibili e sarà incrementata l’attività di controllo del territorio anche sui rifiuti abbandonati grazie ad una task-force tra Settore Ambiente, Polizia Locale ed azienda di gestione del servizio di igiene urbana.

“Leggendo i dati non posso che essere fiero di quanto fatto dai miei concittadini di Corigliano-Rossano – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – perché tutte le esperienze di raccolta differenziata porta a porta attivate in passato e attive in Italia tutt’ora ci dicono che il funzionamento di questo sistema è direttamente connesso alla coscienza civica dei cittadini, che devono impegnarsi sempre più nella separazione dei rifiuti”.

“Bisognerà lavorare ancora sodo per mantenere ed elevare questo dato, ci attende la gestione del periodo estivo che sarà delicatissimo e ci sono ancora tantissimi sporcaccioni da beccare (anche se ne abbiamo già beccati un bel po’) ma questo dato deve servire a tutti come incoraggiamento. Ricordo che solo con solo con la differenziata potremo ridurre la TARI e che metà dei proventi della vendita del materiale differenziato, con il nuovo servizio, rientra nelle casse comunali, quindi dei cittadini”.

Inoltre visto l’inizio della stagione estiva in arriva sono stati istituiti sportelli informativi mobili e consegna kit utenze fluttuanti dedicati a turisti, utenti stagionali, utenti che non hanno ancora ritirato il kit per la propria utenza domestica estiva e come sempre chiunque abbia bisogno di informazioni. Tale iniziativa è stata pianificata al fine di fornire un supporto continuativo agli utenti e di informare e coinvolgere anche le utenze straniere o non residenti.

