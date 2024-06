Corigliano-Rossano virtuosa: in un mese la raccolta differenziata è già un successo

StrettoWeb

“Non è stato e non sarà facile, c’è ancora tanto lavoro da fare, però non vi nego che è una bella soddisfazione. Sono arrivati i dati ufficiali della raccolta differenziata del mese di Maggio, cioè il primo del nuovo servizio di Igiene Urbana col Porta a Porta spinto. La nostra città ha raggiunto il 73,48% di raccolta differenziata. E’ in assoluto di gran lunga il dato più alto della storia”. Lo dichiara Flavio Stasi, Comune di Corigliano-Rossano.

“Bisognerà lavorare ancora sodo per mantenere ed elevare questo dato, ci attende la gestione del periodo estivo che sarà delicatissimo e ci sono ancora tantissimi sporcaccioni da beccare (anche se ne abbiamo già beccati un bel po’) ma questo dato deve servire a tutti come incoraggiamento. Ricordo che solo con la differenziata potremo ridurre la Tari e che metà dei proventi della vendita del materiale differenziato, con il nuovo servizio, rientra nelle casse comunali, quindi dei cittadini”.

