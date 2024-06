A cena con “l’assassino”: i potenti del G7 in Puglia gustano il famigerato granchio blu

StrettoWeb

Ve lo ricordate il granchio blu, il crostaceo serial killer che ha fatto – e continua tuttora – razzia di molluschi nelle acque dei nostri mari? L’infelice granchio, già in tempi non sospetti, era stato “apprezzato” dal Premier Meloni… in tavola: il crostaceo, infatti, seppur nocivo per le specie marine, è prelibatissimo in cucina. E Giorgia Meloni, per dare l’esempio, aveva invitato gli italiani a farne una bella scorpacciata: in Puglia, per qualche giorno di relax insieme al Ministro Lollobrigida suo cognato, era apparsa con un vassoio di granchi blu in mano invitando i ristoratori a cucinarlo per poter salvaguardare il mare.

Questo accadeva nell’agosto del 2023: quasi un anno dopo, sempre in Puglia, il Primo Ministro si è ritrovata a condividere il granchio “killer” con i potenti del G7. Il crostaceo, infatti, è stato servito come pietanza nel percorso gastronomico ‘Vieni in Italia’ realizzato dallo chef Massimo Bottura. Unire l’utile al dilettevole, insomma.

