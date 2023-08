Lollobrigida a pranzo in Puglia con il Premier: “granchi blu, eccezionali!”

StrettoWeb

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, si gode un pranzo di fine agosto con il premier Giorgia Meloni in Puglia: la famiglia infatti, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Ceglie Messapica. Ed è proprio in una delle masserie del posto che il delizioso banchetto viene servito: la portata principale, però, non sembra essere scelta a caso. La foto, pubblicata su Facebook dal Ministro Lollobrigida, riporta come descrizione: “oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale”. Il Premier infatti, si mostra sorridente con un vassoio di granchi blu tra le mani, gli stessi crostacei che, nelle ultime settimane, si sono resi protagonisti come “specie aliena che minaccia il nostro habitat marino”. Lo scopo del pranzo quindi, oltre a quello di godere di un momento di convivialità, sembra essere quello di incoraggiare i ristoratori a scegliere il granchio come pietanza da servire, in modo da salvaguardare il mare.