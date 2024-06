Catanzaro-Vivarini, la frecciata del Sindaco: “un po’ deluso”. E sulle minacce ricevute…

StrettoWeb

Il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha voluto affidare ai social alcuni pensieri della domenica su svariati argomenti d’attualità che hanno coinvolto la città calabrese, a partire dalle minacce anonime ricevute che “non fanno mai piacere”, ha scritto. “Ma quando decidi di fare il sindaco devi metterle nel conto. Soprattutto in una Città dove allacciarsi abusivamente alla rete idrica, abbandonare le carcasse arrugginite in mezzo alla strada, lanciare i sacchetti della spazzatura dal finestrino era diventata una cosa quasi “normale”. Se muovi qualcosa, dai fastidio. E’ quello che ci siamo ripromessi di fare e che in parte stiamo facendo: dare fastidio a chi non rispetta le regole”.

Elezioni Europee: i complimenti agli eletti

“Auguri di buon lavoro nell’interesse della Calabria ai quattro eletti calabresi al Parlamento europeo: Mimmo Lucano, Denis Nesci, Giusi Princi e Pasquale Tridico. Una menzione speciale al mio amico Antonio Decaro che con il suo mezzo milione di voti ha “spaccato” letteralmente nella Circoscrizione meridionale. Bravi anche i due candidati, non eletti, espressione della Città, la bandiera della sinistra Jasmine Cristallo con cui ho condiviso tante battaglie e il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso“.

Gli eventi culturali

“Martedì prende il via la nuova edizione della rassegna Da Margherita, dieci giorni di grandi eventi nel nostro meraviglioso giardino pubblico. Bravi Roberto Rizza e Vincenzo Nocita e tutti i membri dell’associazione che da undici anni organizza questa kermesse. E poiché non ci fermiamo solo agli eventi, voglio ricordare che investiremo un milione di euro per la riqualificazione della Villa. Il progetto, già approvato, prevede il restauro delle statue, la manutenzione della pavimentazione, l’implementazione di un sistema di illuminazione innovativo e il rinnovamento delle aree verdi. L’intervento si concentrerà anche sulla riqualificazione degli edifici esistenti, trasformando l’ex alloggio del custode in un punto di ristoro e commercio. Inoltre, l’area ludica polifunzionale sarà completamente rinnovata per diventare un centro di attrazione culturale e ricreativa”.

“Si conclude questa sera, al San Giovanni, la prima edizione del “Nuvola Comics”, il festival del fumetto, dei gioco e dell’arte, un progetto in cui abbiamo molto creduto. Mi sembra, a giudicare dall’interesse che ha suscitato, che la sfida sia stata vinta e che Catanzaro, con questa prima edizione, sia entrata di diritto nel circuito degli eventi legati al linguaggio universale del fumetto e del disegno d’autore. Non perdiamoci gli ultimi appuntamenti in programma oggi”.

Vivarini e lo strappo col Catanzaro

L’ultimo pensiero Fiorita lo lascia per il Catanzaro e per la vicenda Vivarini, che “ha deciso di non proseguire la sua bella avventura con il Catanzaro. Sono dispiaciuto perché stimo molto il tecnico che ci ha riportato in B e ci ha fatto sognare quest’anno. Un po’ di delusione però per le modalità con cui è avvenuto il distacco. Pazienza, bisogna sempre andare avanti e noi saremo sempre dalla parte dell’Us Catanzaro e della famiglia Noto che non finiremo mai di ringraziare per avere tirato fuori la nostra amata squadra dagli inferi delle serie minori. Il modo migliore per dimostrare l’attaccamento ai colori giallorossi è quello di sottoscrivere l’abbonamento, cosa che personalmente farò non appena aperta la campagna. Altro discorso è quello dell’ammodernamento dello stadio Ceravolo. Quando avremo in cassa i soldi promessi, ci tufferemo in questa impresa, in piena sintonia con la società”.

