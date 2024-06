Catanzaro, messaggio intimidatorio al sindaco Nicola Fiorita

StrettoWeb

Un messaggio intimidatorio, all’indirizzo del direttore generale di Amc, Luca Brancaccio e al sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. Le minacce sono state inviate per mezzo epistolare al direttore dell’azienda municipalizzata che ha subito commentato l’accaduto: “Abbiamo gia’ provveduto a denunciare l’accaduto alle autorità competenti. Continueremo il nostro operato sul solco della legalità e trasparenza, in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale senza farci intimidire”.

Dello stesso tenore il commento del sindaco Nicola Fiorita: “continuiamo a lavorare serenamente fiduciosi dell’operato delle autorità e non indietreggiando davanti a nessuna minaccia e davanti a nessun atto intimidatorio”.

La solidarietà di Mancuso

“Esprimo la mia solidarietà al direttore generale dell’Azienda di mobilità della città di Catanzaro (AMC)Luca Brancaccio e al sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita per il messaggio intimidatorio subito. Confido che il responsabile di questo vile gesto venga presto identificato”. Lo dichiara Filippo Mancuso, presidente del consiglio regionale.

Occhiuto: “solidarietà per le vili minacce subite”

“Piena solidarietà al sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e al direttore generale della società Amc, Luca Brancaccio, per le vili minacce subite. Nella certezza che tale vicenda non farà arretrare il sindaco e il dirigente nel loro operato a servizio del capoluogo calabrese, auspico che venga fatta luce al più presto per identificare i responsabili di questa inqualificabile intimidazione”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

