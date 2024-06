Bocale Calcio, altro rinnovo: Luigi Cloro sarà ancora il vice-allenatore della squadra biancorossa

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio ADMO “è lieto di annunciare che anche nella stagione 2024/2025 mister Luigi Cloro sarà il vice-allenatore della Prima Squadra e allenatore dell’Under 19. Giovane ma con un gran percorso professionale alle spalle, negli ultimi due anni ha portato con il suo lavoro un grande apporto alla causa del Bocale, tanto nel campionato di Eccellenza affiancando mister Saviano, quanto con l’Under 19, condotta per due anni di fila fino ai quarti di finale del campionato”. Così il club reggino in una nota.

Una sfida che si rinnova al fianco di Cosimo Saviano e che vede mister Cloro entusiasta e pronto a rimettersi in gioco: “Per me è un piacere continuare a lavorare e far parte di questa società, con la quale ci siamo tolti grandi soddisfazioni in questi due anni”. Il campionato di Eccellenza che inizierà a settembre sarà tra i più competitivi di sempre, tra le deluse dell’ultima stagione e le nuove arrivate, tra retrocesse dalla D e promosse dalla Promozione, mister Cloro accetta la sfida con grande determinazione: “Sarà un campionato molto duro, ci confronteremo con grandi squadre e grandi piazze ma sarà solo uno stimolo in più.”

La società vuole alzare l’asticella e Luigi Cloro farà la sua parte: “L’anno scorso siamo riusciti nell’impresa di vincere la Coppa Italia. Insieme a mister Saviano lavoreremo duro per cercare di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi, per urlare ancora tutti insieme Forza Bocale!”. A mister Luigi Cloro, da parte del Bocale Calcio ADMO, l’augurio di un’altra grande stagione entusiasmante con risultati sempre più importanti.

