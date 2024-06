Bocale, mister Saviano ha rinnovato: allenerà la squadra anche il prossimo anno

StrettoWeb

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare che mister Cosimo Saviano sarà l’allenatore biancorosso anche nella stagione calcistica 2024/2025! Una conferma meritata per il tecnico, per il quale parlano i risultati conseguiti negli ultimi 18 mesi, dal suo rientro in panchina nel gennaio del 2023, anno di grazia per il Bocale e per lo stesso mister Saviano, che ha preso una squadra quasi condannata alla retrocessione e l’ha condotta, dodici mesi più tardi, ad alzare al cielo un trofeo storico, il punto più alto mai raggiunto dal Bocale nella sua quarantennale storia.

Mister Saviano ha espresso la propria soddisfazione con queste parole: “Non potevo che rispondere ancora di sì a questa società che mi ha dato la possibilità di esprimermi con grande serenità, da calciatore prima e da allenatore poi.” Dal ritorno in panchina dell’ex capitano e bandiera biancorossa, il Bocale ha giocato 56 partite tra Eccellenza, Coppa Italia e playout, ottenendo 23 vittorie, 13 pareggi e 20 sconfitte, conquistando una salvezza insperata nello spareggio di Sersale con un gol al 126′ e vincendo, solo pochi mesi più tardi, la Coppa Italia Dilettanti battendo in finale, ai calci di rigore, il Sambiase, dominatore dell’Eccellenza. “Sarà difficile ripetere quanto fatto nell’ultima stagione – ha affermato il tecnico biancorosso -, dove si è vinta la Coppa Italia per la prima volta, portando questa società al punto più alto della sua storia.”

Il Bocale vuole alzare l’asticella, ma dovrà battere un’agguerrita concorrenza nel campionato che verrà, con tante piazze importanti e un folto gruppo di club che ambiscono alla Serie D. Una nuova sfida affascinante per mister Saviano, pronto a giocarsela contro chiunque insieme ai suoi ragazzi: “Il prossimo campionato di Eccellenza sarà molto difficile, ma noi ci faremo trovare pronti, stiamo già lavorando alla costruzione della nuova squadra.” A mister Cosimo Saviano, da parte di tutto il Bocale Calcio ADMO, l’augurio di vivere un’altra grande e indimenticabile annata a tinte biancorosse!

