Autonomia, parla Tajani: “Sud preoccupato, ma vi dico cosa andrà a garanzia del Meridione”

Antonio Tajani ha parlato di Autonomia Differenziata il giorno dopo la “notte di fuoco” che ha portato all’approvazione del DL, diventato Legge in Italia. Il leader di Forza Italia è intervenuto sul tema a Parigi rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se la riforma sull’Autonomia spaccasse il Paese: “No, non lo spacca”, ha assicurato Tajani che è in Francia per il Forum su sovranità e innovazione vaccinale.

Così come Zaia ieri, anche il Ministro degli Esteri pone l’attenzione sul Sud, sulle sue preoccupazioni ma anche sulle eventuali opportunità. Quella sull’Autonomia Differenziata è “una riforma che va nella giusta direzione, ci sono legittime preoccupazioni nel Sud del Paese che però saranno fugate dall’applicazione degli ordini del giorno proprio a garanzia del Meridione“. Questi “sono stati presentati da FI e approvati a grande maggioranza. Impegnano il governo ad accendere sempre i riflettori sulle realtà meridionali”.

