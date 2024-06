Autonomia, Loizzo e quella bandiera della Calabria in aula: “non siamo più servi”

StrettoWeb

“Osservo che la collega Baldino dei Cinque Stelle, per poter far polemica con me davanti al provvedimento storico dell’approvazione dell’Autonomia differenziata, ha perso anche la vista per la sconfitta subita. Mi sbertuccia per aver sventolato in aula con orgoglio la bandiera della Calabria a suo dire in mezzo “a quelle della Serenissima”. “Faccio notare alla deputata Baldino che in aula abbiamo sventolato le bandiere di tutte le regioni italiane”, è la replica della deputata leghista Simona Loizzo che controbatte alla collega pentastellata.

“Perché oggi i territori dell’Italia si sono rimessi in piedi senza essere servi di nessuno. Ma chi crede al grande fratello del capo capisco possa perdere la vista ma anche il senno. E le stelle stanno a guardare, cara Baldino”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.