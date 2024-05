Tentato omicidio a Paola: restano gravi le condizioni dell’uomo accoltellato dalla compagna

StrettoWeb

Resta ancora da chiarire il motivo scatenante che ha spinto Silvia Santis Maria Do Socorrro ad accoltellare il compagno Francesco di Santo nella giornata di ieri. L’uomo, 53 anni e originario di Fiumefreddo Bruzio, risiede con la compagna Silvia di 14 anni più giovane: dopo aver ricevuto dalle 5 alle 6 coltellate sull’addome, torace e braccia, è stato trasferito all’Annunziata di Cosenza in condizioni gravissime.

Francesco è stato quindi sottoposto ad un delicato intervento ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata: nonostante il soccorso immediato dei medici, resta ancora in pericolo di vita. Silvia, invece, conosciuta come artista locale, si trova in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e lesioni gravissime.

