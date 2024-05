Orrore nella notte a Paola: donna accoltella il compagno dopo una lite | DETTAGLI

StrettoWeb

Tragico episodio nella notte a Paola, in provincia di Cosenza: una donna di 39 anni, originaria del Brasile, ha accoltellato il compagno al culmine di una lite. Silvia Santis Maria do Soccorro, questo il nome della donna, si è scagliata contro il 53enne Francesco Di Santo, originario di Fiumefreddo Bruzio, sferrando più fendenti all’addome, torace e braccia. L’uomo è gravissimo ed è stato trasferito d’urgenza all’Annunziata di Cosenza. La vittima è tuttora ricoverata in Terapia Intensiva dove lotta tra la vita e la morte.

