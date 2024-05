Europee, Tajani a Reggio Calabria: “con Giusi Princi rispondiamo a Vannacci e Ilaria Salis”

StrettoWeb

Si è concluso da pochi minuti il grande evento di Forza Italia a Reggio Calabria, presso la segreteria del coordinamento provinciale dell’on. Cannizzaro, con il vice premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani a presentare la propria candidatura per le elezioni europee insieme a Giusi Princi, vice Presidente della Regione Calabria. A fare gli onori di casa è stato proprio Cannizzaro che ha spiegato come “la candidatura di Giusi Princi nasce da una sintesi e ha un significato importante. Lavoriamo tutti con un unico obiettivo che è quello di rilanciare questa Regione che in due anni è cambiata molto. Da questo momento nasce il comitato pro Tajani-Princi, è nato con Jole Santelli ed abbiamo vinto, è nato con Roberto Occhiuto e abbiamo vinto. Consegneremo il primo sindaco donna che è Simona Scarcella a Gioia Tauro. La candidatura di Giusi Princi nasce per rappresentare la Calabria in Europa. Oggi inauguriamo ufficialmente il comitato elettorale di Antonio Tajani e Giusi Princi“.

Giusi Princi è apparsa particolarmente motivata e preparata alla nuova sfida: “non sto dormendo perchè sto studiando, sento la responsabilità, mi sento pienamente investita di responsabilità nel dare orgoglio ad una Calabria ad un sud che nel passato è stato tanto bistrattato tanto da predominare una fuga di cervelli. Siamo in una congiuntura astrale in cui l’Europa diventa per noi un obiettivo fondamentale. Noi vediamo l’Europa molto lontana ma non è cosi, le direttive europee impattano fortemente nei nostri territori. Antonio – dice rivolta a Tajani – io ho sempre apprezzato la tua arte della moderazione, dell’ascolto, della semplicità. Devo fare due ringraziamenti, uno a Francesco Cannizzaro e uno ad Antonio Tajani. Il lavoro deve diventare la chiave del progresso“.

“Il risultato delle elezioni europee non cambierà nulla negli equilibri di governo” ha detto Tajani, concludendo a Reggio la sua ‘due giorni’ elettorale in Calabria. Il vice premier si è detto convinto che il “governo, così come tutte le forze del centrodestra” si rafforzerà. “Forza Italia vuole crescere e superare il 10% dei voti e i segnali che giungono sono favorevoli. Proprio ieri in Calabria – ha ricordato Tajani – ben duecento amministratori locali di questa regione hanno aderito a Forza Italia, un grande movimento di donne e uomini che sentono il bisogno di avere una forza politica seria, affidabile, credibile e responsabile“.

Durante l’incontro con i giornalisti e un nutrito gruppo di sostenitori, svoltosi nella sede del coordinamento provinciale alla presenza del presidente della Regione, Roberto Occhiuto e di tanti deputati e consiglieri regionali, Tajani ha lanciato la candidatura alle europee della vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi. “Pensiamo sia giusto promuoverla – ha sottolineato Tajani – e fare in modo che la Calabria possa avere un solido punto di riferimento a Bruxelles. Abbiamo fatto liste competitive e individuato le persone migliori da far lavorare in Europa. In questa campagna elettorale punteremo al dibattito sui contenuti e non su chi si candida, senza sterili polemiche per parlare male dell’uno o dell’altro, perchè i cittadini – ha concluso – sono disgustati dalle risse“.

Dura frecciata di Cannizzaro alla Lega, durante l’incontro: “sembra che vogliano fare campagna elettorale su di noi, e non sulla sinistra. Capisco che sono in imbarazzo per le posizioni di Vannacci, e noi con Giusi Princi rispondiamo a Vannacci da un lato e a Ilaria Salis dall’altro” ha detto il deputato reggino.

