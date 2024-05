Tajani a Reggio Calabria: “se condividessi idee di Vannacci sui disabili lo avrei candidato, ma non l’ho fatto”

StrettoWeb

“Se condividessi le posizioni di Vannacci sulle classi separate per gli alunni disabili gli avrei offerto una candidatura in Forza Italia. Ma non l’ho fatto”. Così il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha risposto a Reggio Calabria ad una domanda dei giornalisti sulla candidatura con la Lega al Parlamento europeo del generale dell’Esercito.

