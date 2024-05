Reggina, Falcomatà: “acquisiamo il marchio e lo diamo in concessione, ci deve essere corsia preferenziale”

StrettoWeb

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ribadisce il suo pensiero in merito alla volontà del Comune di acquisire il marchio Reggina. Ma non solo: vorrebbe anche la corsia preferenziale rispetto al privato. Lo ha confermato a Video Touring, tra l’altro poco dopo l’ufficialità del bando pubblicato dalla curatela, con base d’asta 100 mila euro. “Dovevamo capire se un ente pubblico può acquisire un marchio privato; i nostri uffici hanno detto che sarebbe fattibile. Lo ha fatto Ferrara con il marchio della Spal, ad esempio”.

“Credo però che un ente pubblico non possa avere lo stesso trattamento di un privato. Affidarlo all’ente pubblico infatti significa dargli una garanzia per sempre. Un Comune non può fallire, magari ci può essere un Sindaco diverso o un Commissario, ma ci sarà sempre. Io penso che ci dovrebbe essere un percorso preferenziale“, dice il Sindaco, facendo intendere di volere una corsia preferenziale nell’eventuale asta.

“Poi – aggiunge – noi lo mettiamo al sicuro. Un marchio sportivo, nella nostra città, è molto di più: è storia, tradizione, passione, orgoglio. L’idea è che il Comune lo acquisisca, lo dia in concessione e, qualora le cose per la società pro tempore dovesse avere difficoltà, comunque il marchio è in sicurezza e non finirà tra le grinfie di un fallimento, tra le pieghe di una procedura fallimentare. La nostra storia non può fallire”.

