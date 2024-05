Ponte sullo Stretto, Salvini: “indennizzi per espropriati, progetto va avanti”

StrettoWeb

Il progetto del Ponte di Messina va avanti nonostante le proteste di chi rischia l’esproprio? “Assolutamente sì, quando c’è un’opera pubblica, quando si allargano le autostrade è chiaro che bisogna chiedere ai cittadini, indennizzandoli, di mettersi a disposizione per la pubblica autorità. Famiglie come queste verranno assolutamente indennizzate una volta che il progetto sarà approvato in via definitiva. Dopo circa un secolo di chiacchiere l’obiettivo è aprire i cantieri di un’opera pubblica che cambierà la vita a milioni di italiani“. Così il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai Tre.

