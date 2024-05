Ponte sullo Stretto, la stoccata di Salvini e le stime sui posti di lavoro

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto è un diritto alla mobilità e alla continuità territoriale. Gli studi che parlano di 120 mila posti di lavoro diretti e indiretti sono un qualcosa di assolutamente incredibile e inarrestabile, soprattutto per due terre che hanno bisogno di lavoro. So che c’è Siviero, che insieme ad altri centinaia di esperti hanno lavorato a questo. Ci vediamo presto, io tra l’altro la prossima settimana sarò nella vostra splendida Messina”.

Così il Ministro Matteo Salvini in collegamento da remoto al convegno “Ponte sullo Stretto di Messina. Una storica svolta” in corso a Messina, presso il Royal Palace Hotel in via Tommaso Cannizzaro.

