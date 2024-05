Ponte sullo Stretto, torna a parlare Basile: “le cose vadano fatte in un certo modo”

StrettoWeb

Il Sindaco di Messina Federico Basile è intervenuto questo pomeriggio, presso il Royal Palace Hotel in via Tommaso Cannizzaro, nel corso del convegno dal titolo “Ponte sullo Stretto di Messina. Una storica svolta”. Com’è noto, di recente ha modificato il suo pensiero relativamente alla grande opera, soprattutto perché – come ha affermato più volte – da primo cittadino ha il dovere di tutelare il territorio che governa.

“Al di là delle considerazioni personali, il tema del Ponte è tornato d’attualità. Sono un 47enne ma se ne parlava da prima che io nascessi. Ora c’è una volontà di Governo e una Legge di Stato. Io sono il Sindaco di una delle città in cui si farà, quindi ho il dovere di tenere alta l’attenzione sull’opera ma anche sulla tutela del territorio. Certo è che – ha detto Basile – nell’ultimo mese la forte accelerazione ha subito un andamento diverso rispetto alla programmazione previsto”, ha aggiunto in riferimento allo spostamento dell’inizio dei cantieri al 2025.

“Ritengo che l’opera sia sicuramente importante, non solo per i territori ma per un ragionamento più ampio che riguarda le infrastrutture. Ma siccome è invasiva, è importante che le cose vadano fatte in un certo modo. Se una Legge dice che una infrastruttura deve essere realizzata, bisogna ascoltare le esigenze dei territori, intersecandosi al ruolo dei Sindaci”, ha concluso.

