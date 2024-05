Ponte sullo Stretto, Marti: “le affermazioni di Schlein sono deliranti”

StrettoWeb

“Anche solo immaginare che l’attraversamento dello Stretto fra Reggio e Messina possa essere più conveniente in traghetto, in termini di costo e di tempo, appare delirante. Si potrebbe comprendere una obiezione ideologica a quella che sarà l’opera più grande, imponente e – soprattutto – funzionale mai realizzata in Italia, ma contestare la oggettiva utilità del futuro Ponte tra Calabria e Sicilia appare davvero incredibile. Si ridicolizzano così i disagi che i cittadini vivono ogni giorno e, soprattutto, si vogliono negare le straordinarie ricadute sociali, turistiche ed economiche che deriveranno dalla realizzazione di questa infrastrutture epocale per il Mediterraneo e per l’Europa”. Lo dice Roberto Marti, presidente della commissione cultura del Senato e candidato per la Lega alle Europee, contrapponendo “i dati scientifici forniti dalla Società Stretto di Messina sui tempi di percorrenza a quelli sentimentalistici di una politica in gita turistica”, rimarca Marti.

“In particolare, i principali indicatori sintetici rappresentano un Valore Attuale Netto Economico (VANE) di 3,9 miliardi di euro (attualizzati 2023) e un Tasso interno di rendimento economico (TIRE) del 4,51%. Non solo. Nel quadro della riduzione dei tempi di attraversamento, il Ponte – si legge sempre nel Report – rappresenta lo strumento che ha il compito di dare continuità a strade e ferrovie e al tempo stesso di valorizzare la portualità. Il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, aperto a treni e auto 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, è la migliore risposta alla domanda di un più efficiente e moderno sistema di collegamento tra la Sicilia, la Calabria e il resto del Continente – evidenzia la Stretto di Messina. Inoltre, in quanto parte della Rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), nell’ambito del corridoio Scandinavo-Mediterraneo, esso rappresenta – conclude Marti – una tessera del mosaico trasportistico nazionale ed europeo, che rende sostenibile il prolungamento del sistema di alta velocità/capacità ferroviaria nazionale ed europeo in Calabria e in Sicilia”.

