Pellaro, ecco il nuovo parco giochi in Via Marina. Falcomatà si “vendica”. E poi fa una proposta

StrettoWeb

E’ stato inaugurato il nuovo parco giochi sul Lungomare di Pellaro, zona sud di Reggio Calabria. Già da diverse settimane l’intenzione era quella di regalare uno spazio accogliente per i bambini, anche alla luce di una stagione estiva che vede questo luogo molto frequentato da grandi e piccini. Le giostre che c’erano prima, però, un mesetto fa sono state vandalizzate, per la rabbia di tanti.

Oggi, però, una nuova vita. E il Sindaco Falcomatà, a tal proposito, si “vendica”, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. “Qualcuno a Pellaro aveva pensato di dare fuoco alle giostre del nuovo parco giochi mentre ancora le stavamo montando. Ma noi siamo testardi e non gliela diamo vinta. Mai. Oggi in questo parco, finalmente, ci giocano i bambini e dove c’era incuria e degrado adesso ci sono i loro sorrisi e le loro voci squillanti. E questo basta a ripagare ogni sforzo e spazzare via menefreghismo e prepotenza”.

Poi fa un appello e lancia una proposta: “I beni comuni non sono beni di nessuno. Sono di tutti, sono nostri. Dobbiamo rispettarli e difenderli, perché sono prima di tutto dei nostri figli. A proposito, dobbiamo ancora intitolarlo. Avete qualche idea?”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.