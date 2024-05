Che nome dare al parco giochi di Pellaro? Arriva una proposta: “ecco come lo chiamerei”

StrettoWeb

Due giorni fa a Pellaro è stato inaugurato il nuovo parco ludico: le giostrine presenti in via marina, rinnovate anche a seguito del recente atto vandalico. Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, entusiasta di questa vicenda, sui social ha fatto una proposta: “dobbiamo ancora intitolarlo. Avete qualche idea?”.

Una risposta su un possibile nome è arrivata da una cittadina reggina e lettrice di StrettoWeb, Stefania Cosentino. “Leggendo il vostro articolo inerente l’inaugurazione del parco giochi di Pellaro, vorrei dare la mia idea sul possibile nome da dare. Io lo chiamerei ‘Parco Sunrise’, per dare l’idea di una nuova alba che nasce in questa frazione Reggina; l’idea di sole che proprio in quel luogo sembra non tramontare mai; e cela anche un po’ il sorriso dei nostri piccoli mentre giocano respirando l’aria del mare”, è il testo dell’email inviato dalla donna alla nostra redazione.

