Paola, rinviato il concerto di Rocco Hunt per maltempo: la nuova data

Le avverse condizioni meteo che stanno interessando la Calabria in questi giorni hanno creato disagi anche alle numerose feste patronali disseminate per il territorio. Per tale ragione, infatti, il concerto di Rocco Hunt previsto a Paola – originariamente per il 2 maggio – è saltato e verrà recuperato successivamente. Lo show, atteso in Largo Mattia Preti a partire dalle ore 22, si terrà invece domenica 5 maggio dove – si spera – il meteo sarà più clemente.

Lo stesso rapper salernitano ha rassicurato tutti i fan con un messaggio sui social: “volevo comunicare agli amici di Paola e tutti gli amici calabresi che purtroppo, a causa di questo maledetto maltempo, la serata, lo show, verrà rinviato a domenica prossima. Non mancate e caricatevi perché vi farò divertire”.

