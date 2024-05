Il Palermo sbanca Bolzano e si assicura il playoff in casa

StrettoWeb

Una vittoria tutto sommato importante. La prima di Mignani, all’ultima di campionato. Il Palermo sbanca Bolzano e si assicura la possibilità di giocare il playoff in casa, con due risultati su tre (pari però solo dopo eventuali supplementari). Al Druso, casa del Sudtirol, finisce 0-1. Ora i rosanero giocheranno contro la Sampdoria, finita 7ª nonostante la vittoria di Catanzaro. Gol decisivo di Diakitè all’ora di gioco. Nel finale il rosso a Davi, per i padroni di casa, spiana la strada ai siciliani.

Da rimandare, tuttavia, la stagione del Palermo. Tanti soldi spesi, per la proprietà del City Group, ma una Serie A diretta (obiettivo primario) fallita negli ultimi mesi di campionato, dopo il pari con rimonta a Cremona. Troppo altalenante (tanti gol fatti ma anche subiti) la squadra co Corini, sollevato dall’incarico in luogo di Mignani, che tuttavia non è mai stato in grado di dare la scossa. Ora però può riscattarsi, a partire dal primo turno playoff.

