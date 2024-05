Serie B, è finita: i risultati dell’ultima giornata, la classifica finale e tutti i verdetti. Como in Serie A

StrettoWeb

Cala il sipario sulla stagione regolare della Serie B 2023-2024. Questa sera, di venerdì, l’ultimo turno, il 38°. Sanciti dunque tutti i verdetti. Ora inizierà la fase degli spareggi per decretare la terza promossa e la quarta retrocessa. Dopo il Parma, è il Como la seconda in A diretta. Contro il Cosenza basta un pari, anche per la sconfitta del Venezia in casa dello Spezia, che si salva direttamente e condanna Ternana e Bari al playout. In Serie C ci finisce l’Ascoli nonostante la vittoria contro il Pisa.

Risultati Serie B, 38ª giornata

Ascoli-Pisa 2-1

Bari-Brescia 2-0

Catanzaro-Sampdoria 1-3

Como-Cosenza 1-1

Cremonese-Cittadella 3-0

Feralpisalò-Ternana 0-1

Lecco-Modena 2-3

Reggiana-Parma 1-1

Spezia-Venezia 2-1

Sudtirol-Palermo 0-1

Classifica Serie B

Parma 76 Como 73 Venezia 70 Cremonese 67 Catanzaro 60 Palermo 56 Sampdoria 55 Brescia 51 Cosenza 47 Modena 47 Reggiana 47 Sudtirol 47 Cittadella 46 Pisa 46 Spezia 44 Ternana 43 Bari 41 Ascoli 41 Feralpisalò 33 Lecco 26

I verdetti

Promosse in Serie A

Parma

Como

Ai playoff

Venezia

Cremonese

Catanzaro

Palermo

Sampdoria

Brescia

Ai playout

Ternana

Bari

Retrocesse in Serie C

Ascoli

Feralpisalò

Lecco

Date e accoppiamenti playoff

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 17 maggio 2024 ore 20.30: Palermo-Sampdoria

Sabato 18 maggio 2024 ore 20.30: Catanzaro-Brescia

Semifinali (andata)

Lunedì 20 maggio 2024 ore 20.30: la vincente di Palermo-Sampdoria contro il Venezia

Martedì 21 maggio 2024 ore 20.30: la vincente di Catanzaro-Brescia contro la Cremonese

Semifinali (ritorno)

Venerdì 24 maggio 2024 ore 20.30: Venezia contro la vincente di Palermo-Sampdoria

Sabato 25 maggio 2024 ore 20.30: Cremonese contro la vincente di Catanzaro-Brescia

Finali

Giovedì 30 maggio 2024 (andata) ore 20.30

Domenica 2 giugno 2024 (ritorno) ore 20.30

Date playout

Giovedì 16 maggio 2024 ore 20.30: Bari-Ternana

Giovedì 23 maggio 2024 ore 20.30: Ternana-Bari

