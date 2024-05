Omicidio a San Giovanni Rotondo: chi era la vittima Rachele Covino

StrettoWeb

La città di San Giovanni Rotondo è ancora sotto shock per il terribile omicidio che si è consumato ieri. Hanno fatto il giro della rete, in pochi minuto, le foto dell’uomo nudo e insanguinato che si aggirava confuso per le strade del comune foggiano. Poco dopo, la terribile scoperta: la signora Rachele Covino, 81 anni, è stata ritrovata esanime nel garage della sua abitazione a piano terra, in via Sergente Padovano.

La donna, originaria di Manfredonia, vedova e madre di due figli, avrebbe avuto una colluttazione con l’aggressore, il 43enne Fabio Carinci, il quale l’ha poi uccisa, forse strangolandola. Sarà infatti l’esame autoptico a stabilire con certezza la cause del decesso di Rachele.

L’uomo intanto, fermato e arrestato dai Carabinieri, avrebbe provato a fare irruzione in un’altra abitazione prima della morte di Rachele: nel tentativo di entrare, si sarebbe ferito e sarebbe stato mandato via dai presenti che hanno poi allertato il 112. Per la povera signora Rachele, invece, l’irruzione è stata fatale: secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe preso a calci la porta, sfondandola, trovandosi poi faccia a faccia con la vittima.

Intanto il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, anche lui scosso come tutta la sua comunità, ha dedicato un pensiero alla vittima: “ricordo la signora Rachele anche perché la incontravo spesso quando passeggiavo in zona. Una persona sempre gentile, con il sorriso sulle labbra, disponibile con tutti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.