San Giovanni Rotondo, uccide 80enne ed esce in strada tutto nudo e insanguinato

Una 80enne di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, è stata trovata morta nella sua abitazione. Il corpo è stato ritrovato nel primo pomeriggio e si indaga per omicidio. I carabinieri hanno fermato un uomo che, dalle prime informazioni, girava per strada completamente nudo e con molto sangue sul corpo. Nonostante la sua opposizione, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma. Sono in corso le indagini su questo fatto di sangue che sconvolge la cittadina garganica.

”Tristissima giornata. Propongo di sospendere ogni attività legata alla campagna elettorale”. Così il sindaco uscente di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, dopo l’omicidio di una ottantenne nella cittadina garganica in provincia di Foggia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica. E’ stato fermato e condotto in caserma un uomo che girava del tutto nudo e sporco di sangue. Dai primi elementi raccolti, il fermato ha tentato di entrare anche in qualche altra abitazione, senza riuscire, e s’ipotizza che abbia fatto irruzione a casa della donna per poi ucciderla in circostanze che sono ancora in fase di accertamento. Sono in corso indagini medico-legali.

