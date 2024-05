Mostra pene ad una bimba, caos allo Zen: 4 poliziotti feriti | DETTAGLI

StrettoWeb

“Ancora poliziotti feriti, questa volta allo Zen di Palermo”. Lo dice Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp. “Intervenuti in seguito a una denuncia nei confronti di un uomo che aveva molestato una bambina di cinque anni – continua Pianese – gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del Reparto Mobile sono stati accerchiati e aggrediti dalla folla. Il risultato? Quattro poliziotti feriti: uno ha riportato una ferita alla testa e sono stati necessari dei punti di sutura, un altro ha ricevuto un colpo in testa, altri due riportano traumi vertebrali e varie contusioni. L’uomo è stato arrestato ed è stato salvato dal linciaggio della folla proprio dagli agenti, ma tante altre persone che erano nelle zone limitrofe sono accorse e hanno approfittato del pretesto per scagliarsi con calci, pugni e oggetti contundenti verso i poliziotti”.

“Stiamo assistendo a una escalation di violenza in tutta Italia nei confronti delle Forze di Polizia, che sembra inarrestabile – continua Pianese – e che sta diventando sempre più pericolosa sia per gli agenti e sia per i cittadini. Fin quando non verranno approvati con procedura d’urgenza i Decreti Sicurezza deliberati lo scorso novembre dal CdM, che prevedono l’inasprimento delle pene per chi aggredisce le Forze dell’Ordine, la situazione non potrà che peggiorare”.

