Messina: il bilancio finale di Modica e i ringraziamenti a Sciotto e alla tifoseria, “anche se a dicembre…”

Oggi in casa Messina il rompete le righe per la squadra, che si gode le meritate vacanze dopo una bella annata. A margine dei saluti, ai microfoni ufficiali del club, l’allenatore Giacomo Modica ha tracciato un bilancio dell’annata, “per me molto positivo. Abbiamo fatto – ha detto – tre step in un anno: una partenza importante nelle prime 9 giornate, poi una flessione con 2 punti in 6 partite e infine un exploit nella parte centrale di dicembre-gennaio, dove la squadra ha trovato gioia, continuità, ritmo, risultati. A 9 giornate dalla fine avevamo 39 punti, con una rincorsa fatta giocando bene. Poi le partite finali sono state le più belle ma abbiamo raccolto bene”.

Poi è il momento dei ringraziamenti, tra cui quelli al Presidente Sciotto: “quando siamo da soli, quando c’è stata l’opportunità, è stata una persona a modo, garbata. Esaltiamo le cose belle, così come la tifoseria. A dicembre con loro ho avuto un momento particolare, i richiami hanno fatto male per come avvenuti, ma ci stanno tutti. Alla fine però hanno apprezzato il nostro lavoro fatto con un calcio bello, con importanti valori umani. Ho scelto gli uomini, qualcuno ha dato di più e qualcuno meno, ma tutti hanno fatto bene. Le defezioni ci sono comunque state, mi auguro che in futuro possano essere smussate”.

Infine, ha aggiunto, “mi inorgoglisce avere valorizzato i vari Salvo e Frisenna, lo stesso Ortisi. Abbiamo avuto Emmausso anche. Non dico Zunno, perché in questo caso non siamo stati tempestivi a portarlo prima a casa. Ecco, questo fa parte degli errori che dicevo prima”.

