Messina, si chiude la stagione: oggi il rompete le righe. Ora il futuro, tra Modica e non solo

“Questa mattina lo sciogliete le righe al termine di una stagione sportiva straordinaria. I calciatori e lo staff salutano la città e la fantastica tifoseria con grandissimo affetto”. Con questa nota sui social il Messina comunica ufficialmente la chiusura della stagione sportiva 2023-2024. Un’annata sicuramente diversa, migliore delle precedenti, con meno patemi in ottica salvezza e addirittura con un sogno playoff cullato per diverso tempo. Tutto questo nonostante l’ultimo posto in classifica relativo al valore della rosa dell’intero girone di Serie C. Insomma, con poche risorse la squadra di Modica è riuscita a far meglio di tante altre compagini che hanno speso molto di più.

Il futuro

Ora, però, l’obiettivo è non disperdere il patrimonio in termini di esperienza e saggezza maturata in queste annate, provando ad alzare l’asticella ancora di più. A partire, ad esempio, dalle tempistiche. Questa volta si possono gestire le scadenze con calma, senza l’ansia e la frenesia delle ultime estati, contraddistinte anche dalle varie “minacce” di non iscrizione del Presidente Sciotto. Si attendono novità in primis sul fronte tecnico, con le possibili conferme del DS Roma e di mister Modica, i protagonisti dell’annata importante dal punto di vista dei risultati. Dai confronti che ci sono stati e che ci saranno, nel caso in cui si dovesse convergere verso un unico obiettivo, si potrebbe continuare nella stessa strada. E questo, va ricordato, nonostante dichiarazioni un po’ forti dell’allenatore nelle scorse settimane, rivolte anche alla politica.

Superato questo scoglio – la società spera senza perdere troppo tempo – si può avviare la macchina organizzativa sul fronte iscrizione e su quello relativo all’organico. Qualche conferma importante potrebbe arrivare, ma su alcuni big ci sono anche sirene importanti e non sarà facile trattenerli. Tra questi i vari Frisenna, Emmausso, Salvo. Da oggi, con il rompete le righe, può già partire l’operazione “Messina 2024-2025”.

