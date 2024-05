Messina, il Pd contro Basile: “il sindaco è dosorientato e sempre più sempre più ‘inCatenato'”

StrettoWeb

“Il Sindaco Basile, sempre più “inCatenato”, forse è un po’ disorientato nel tempo e nello spazio. La strigliata di De Luca si vede che lo ha gettato in confusione. Vorremmo capire, infatti, che disastri avrebbe ereditato questa giunta dal PD: ricordiamo, infatti, al “distratto” Basile, che il PD è stato al governo da dicembre 2005 a ottobre 2007 … piuttosto, negli ultimi tre anni ha governato De Luca, quindi se oggi Basile si sente in difficoltà per qualche eredità pesante, se la prenda

con lui“. E’ quanto scrive in una nota il Coordinamento Provinciale PD Messina.

“Il Sindaco, poi, risulta poco attento all’attività che viene svolta in consiglio comunale dai nostri consiglieri, che, pur nel ruolo di opposizione, non hanno fatto mai mancare proposte costruttive nell’interesse della città e sono sempre stati aperti al confronto. È invece il Sindaco che si è sempre negato non avendo mai fornito

una risposta alle interrogazioni degli stessi, forse perché troppo impegnato in una perenne campagna elettorale. Concludiamo, facendo notare al Sindaco ed ai coordinatori provinciale e cittadino di Sud chiama Nord che il nostro è un Partito, non un movimento plasmato sulle fortune del leader di turno o un’azienda in cui si subappaltano servizi o lavori: siamo una comunità democratica e remiamo tutti nella stessa direzione, compreso il nostro deputato regionale, per costruire con tutte le forze progressiste della città un’alternativa di governo. E allora, il Sindaco Basile, più che tentare di copiare De Luca lanciandosi in infondati e populisti attacchi al PD, magari avrebbe potuto rispondere nel merito ai tanti rilievi che riguardano la sua amministrazione. Ma probabilmente, sotto tale profilo, è a corto di argomenti”, conclude la nota.

