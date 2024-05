Messina, volano gli stracci tra Basile ed Oteri: “lo denuncio”

StrettoWeb

“Mi corre l’obbligo di replicare a quanto falsamente sostenuto dal consigliere comunale Oteri che nella fretta anche lui di cavalcare il momento e ottenere un posto in qualche testata si lancia in ricostruzioni e insinuazioni che ledono la mia figura”, è quanto scrive in una nota il sindaco Federico Basile.

“Risponde assolutamente al falso quanto da lui affermato circa il fatto che sarei andato agli appuntamenti elettorali con l’auto del Comune e scorta. E per queste affermazioni ho già dato mandato ai miei legali di procedere a formale querela nei suoi confronti. Tanto si doveva per chiarezza nei confronti della cittadinanza”, conclude il Sindaco.

