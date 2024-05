L’Italia e la paura della guerra, Tajani: “situazioni preoccupanti, ma…”

StrettoWeb

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene ancora una volta sulla questione guerra, con la paura degli italiani, i botta e risposta sulle truppe, le questioni in Medio Oriente e in Ucraina. “Ci sono situazioni preoccupanti ma non siamo sull’orlo di una guerra. Capisco che le immagini dei bombardamenti sulla Palestina e quelle del fronte ucraino-russo spaventino la gente, ma non ci sono pericoli di questo tipo. Non ci sarà un solo soldato italiano che andrà a combattere in Ucraina”, ha detto alla cerimonia per l’annullo filatelico per la caduta del muro di Gorizia, rassicurando ancora una volta gli italiani-

“Voglio rassicurare tutti che la situazione non è drammatica – ha insistito il ministro – L’unico attacco vero che abbiamo subito è di natura cibernetica e abbiamo cercato sempre di respingerlo con perdite”.

