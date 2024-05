Guerra Medio Oriente, Israele conquista il valico di Rafah: eliminati diversi terroristi, evacuati civili | VIDEO

StrettoWeb

Importante aggiornamento questa notte per quanto riguarda la Guerra in Medio Oriente. Le forze israeliane hanno continuato ad attaccare Rafah, eliminando circa 20 terroristi palestinesi nazi e conquistando il valico di Rafah, passato di mano con tanto di bandiera israeliana issata con orgoglio.

Durante l’attività notturna non ci sono state vittime tra le forze IDF, che hanno localizzato tre importanti pozzi sotterranei nell’area. Di notte un’autobomba si è lanciata contro un carro armato Merkavà dell’IDF ed è stata distrutta. Le forze, insieme alle unità speciali che si sono unite alla 162ª Divisione, stanno effettuando scansioni nelle zone sotto controllo. Nell’ambito dell’operazione, caccia da combattimento di Gerusalemme e le forze del 215° Battaglione hanno attaccato e distrutto obiettivi terroristici di Hamas tra cui edifici militari, infrastrutture sotterranee e altre infrastrutture terroristiche da cui Hamas operava nell’area di Rafah.

Prima dell’inizio dell’attività è stato effettuato un coordinamento preliminare con le organizzazioni internazionali operanti nell’area con la richiesta di spostarsi verso l’area umanitaria, questo nell’ambito dell’operazione di evacuazione della popolazione avvenuta nelle ultime ore. Confermata, da parte di Israele, la volontà di eliminare Hamas come unico compromesso per la fine della guerra. Ieri erano circolate voci da Hamas relative a un cessate il fuoco accettato da Israele, che si è però subito affrettata a smentire, per non far dilagare la propaganda avversaria. Questa notte gli importanti aggiornamenti su Rafah, come si può vedere dalle immagini a corredo e dal video qui in basso, che mostra la liberazione degli evacuati.

Israele conquista il valico di Rafah e libera alcuni civili

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.