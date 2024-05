Grazie a StrettoWeb il comune toglie i rifiuti a Pellaro…ma dopo poco compare un altro sacchetto

StrettoWeb

Questa mattina abbiamo pubblicato un articolo, su segnalazione di una lettrice, in merito alla situazione dei rifiuti di fronte alla scuola dell’infanzia Villa Rosa si Pellaro (Aria irrespirabile per i bambini di una scuola di Pellaro: “abbandonati dalle istituzioni”). Ora, sempre la nostra lettrice, ci segnala che dopo il nostro articolo il problema è stato risolto, ma dopo poco i rifiuti sono comparsi nuovamente.

“Gentilissimi redattori di StrettoWeb…grazie al vostro intervento hanno tolto oggi stesso la spazzatura e non appena gli operatori ecologici sono andati via dopo la raccolta…ecco a voi la prima busta! – scrive la nostra lettrice – Bisogna intervenire sul senso civico di questi incivili! Invito il signor sindaco, a prendere un serio provvedimento.. perché così non si può andare avanti, E A QUEST’ULTIMO CHIEDO, se ci fosse suo figlio in quell’asilo, avrebbe permesso tutto questo?“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.