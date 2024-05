Aria irrespirabile per i bambini di una scuola di Pellaro: “abbandonati dalle istituzioni”

StrettoWeb

L’emergenza rifiuti per Reggio Calabria è ormai quasi diventata la normalità. Purtroppo però, proprio l’abitudine dei cittadini ad essere circondati da sacchetti di immondizia fa di questo un vero e proprio dramma. Le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione sono numerose e decidiamo di dare voce a tutti i cittadini che segnalano disservizi affinché non si dia mai per scontato che i rifiuti in mezzo ai marciapiedi o alle strade siano tollerabili.

Ecco di seguito la segnalazione di una mamma, in una lettera firmata indirizzata alla redazione di StrettoWeb:

“Scrivo per conto di tutte le mamme dell’asilo che frequentano i nostri figli (Villa Rosa a Pellaro). Siamo fortemente deluse e arrabbiate per l’abbandono delle istituzioni e l’inciviltà di tantissima gente che continua a depositare rifiuti accanto all’asilo che i bambini frequentano. A nulla sono servite le continue pec inviate dall’asilo a tutti i canali indicati, a nulla sono servite le firme raccolte dei genitori con tanto di trascrizione del rispettivo documento, per installare delle telecamere per evitare che ciò avvenga, a nulla è servito cercare di sensibilizzare le persone a non gettare rifiuti.. ricevendo come risposta degli insulti.

È vero, spesso il disservizio viene a mancare, ma questo è un caso di inciviltà perché tutte le volte che vengono a ripulire la zona, togliendo la montagna di rifiuti, subito dopo arriva qualcuno a depositare nuovamente buste di spazzatura. È l’ennesimo caso di abbandono da parte delle istituzioni, perché nessuno fa niente perché ciò non si ripeta puntualmente! Siamo avvilite e arrabbiate e chiediamo il vostro aiuto per far sì che questa piaga sociale abbia fine!“.

Nella foto in alto le foto inviate da questa mamma esausta “per farvi capire di cosa parlo e l’aria che respirano i nostri figli a causa di tutto ciò. La prima è una parte visibile della montagna di spazzatura, la seconda è quello che avviene dopo aver ripulito“.

