Giallo Inzaghi: evento in Cina e cena coi fan, ma lui non sa nulla. La reazione è durissima

StrettoWeb

Un evento organizzato in Cina con la presenza di Pippo Inzaghi. Una due giorni dove addirittura, dietro il pagamento di un’importante somma, si potrebbe anche cenare con l’ex bomber del Milan. Tutto bello, sì, peccato però che lui non sappia nulla. L’ex allenatore della Reggina ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui fa delle precisazioni in merito a questo fantomatico evento. Quello vero, di evento, si terrà invece domani, a Reggio Calabria: Superpippo presenterà il suo libro “Il momento giusto” al CineTeatro Odeon alle ore 18.30.

“Ciao a tutti, da qualche giorno ricevo messaggi con richieste di conferma in merito alla mia partecipazione ad un evento che si terrà in Cina l’8 e 9 giugno 2024, presso il Renaissance Bejiing Jinmao Hotel. Ho appreso, con mio enorme dispiacere e disappunto, che l’evento ‘prevederebbe’, tra l’altro e dietro il pagamento di somma elevata, la possibilità di cenare con me”, scrive Inzaghi.

“Ci tengo a dire non solo che non parteciperò all’evento ma che non conosco la società organizzatrice e mi dissocio sin d’ora da quanto pubblicizzato. Sono fortemente rammaricato nell’apprendere che la mia immagine venga utilizzata per ingannare i miei tifosi. Ovviamente tutelerò la mia immagine e, per essa, quella dei miei tifosi”, precisa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.