Reggio Calabria si prepara a riaccogliere Pippo Inzaghi

Per lui, il tragitto sarà lo stesso. O comunque molto simile. Il percorso, gli odori, i sapori, l’atmosfera. L’arrivo in città e poi il percorso verso il centro, con il panorama dello Stretto, lì dove ha vissuto per più di un anno. Pippo Inzaghi è pronto a tornare a Reggio Calabria. E chissà che emozione sarà ripercorrere gli stessi passaggi che per un anno sono stati casa.

A distanza di 12 mesi circa dal rush finale della scorsa stagione in Serie B, dopo le turbolente settimane estive, e dopo il pendolarismo da Salerno, Superpippo è di nuovo a Reggio Calabria, pronto ad essere accolto dalla città in cui è stato per un anno. Non c’entra la Reggina, purtroppo, ma fa piacere lo stesso rivedere in città un campione del mondo, a una settimana di distanza da Gigi Buffon.

Inzaghi infatti presenterà il suo libro “Il momento giusto”, a circa un anno di distanza dall’uscita ufficiale. L’evento si terrà sabato 18 maggio alle ore 18.30 presso il CineTeatro Odeon di Reggio Calabria.

