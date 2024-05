Cremonese-Catanzaro, Vivarini elogia la tifoseria: “so che ci sarà l’esodo, abbiamo le spalle coperte”

StrettoWeb

“Con una squadra così attenta in fase difensiva, non solo gli abbiamo fatto due gol, ma abbiamo anche creato altre 3-4 occasioni”. Vincenzo Vivarini commenta così la gara d’andata dei playoff di Serie B contro Catanzaro-Cremonese. Un 2-2 in rimonta che però non basta, perché domani in Lombardia è necessario vincere per passare il turno.

In conferenza stampa, l’allenatore giallorosso si mostra tranquillo: “abbiamo lavorato e analizzato, parlando anche poco perché c’è poco da dire e stimolare. La squadra sta bene, abbiamo avuto anche Situm che si è allenato, perché ci vuole stare anche lui. Abbiamo messo in evidenza le difficoltà avute e capito come possiamo dir la nostra anche lì. Cosa devono fare loro? Per me non devono fare niente. Siamo noi a doverli limitare il più possibile, per le individualità di livello alto che hanno, come dimostrato al Ceravolo. Dobbiamo difenderci bene, stare più svegli su alcune situazioni. Sappiamo quello che dobbiamo fare, speriamo che loro non facciano niente (ride, ndr)“.

Su condizione fisica ed eventuali accorgimenti di formazione. “La condizione fisica è ottimale, i ragazzi hanno recuperato totalmente. Nessuno ha mostrato, anche nei due allenamenti fatti, dei cedimenti, né mentali né fisici. C’è disponibilità di tutti. Vedremo se ci sarà da fare qualche accorgimento, sia prima della partita che durante, per avere forza in corso. Valutiamo ogni cosa perché dobbiamo sbagliare il meno possibile. L’andamento della partita chiaramente deve essere continuo”.

Infine l’elogio alla tifoseria: “ci sarà una cornice di pubblico importante al seguito. Ne abbiamo bisogno. So che c’è un esodo, di conseguenza abbiamo le spalle coperte, ci sentiamo forti, proprio per loro, e speriamo di fare una grandissima prestazione”.

