Cremonese-Catanzaro, i tifosi giallorossi invadono lo “Zini”: sold out il settore ospiti e non solo

Muro giallorosso. Come prevedibile. Anche questa volta, come all’andata al “Ceravolo”. Domani sera, sabato, il Catanzaro si gioca una fetta importante di storia in quel di Cremona, per la gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B. Dopo la rimonta in Calabria, serve obbligatoriamente vincere per il pass in finale. Un obiettivo non impossibile, considerando l’andamento della stagione e i vari colpacci esterni, Parma su tutti. Ad avvalorare questa tesi, proprio la gara d’andata di martedì, dove la squadra di Vivarini è stata a una passo dal pazzo 3-2, con le due occasioni di Donnarumma – tra cui un palo – dopo essere stata sotto di due reti.

Domani, tuttavia, non sarà facile, contro la quarta forza del campionato. Quel che è certo, però, è che la squadra non sarà affatto sola. I biglietti disponibili per il settore ospiti (circa 2.500) sono andati infatti a ruba in pochissimo tempo. Idem per quanto concerne i tagliandi aggiuntivi, quelli messi a disposizione della Cremonese per la Curva Nord dello “Zini” dedicata a Gianluca Vialli. Insomma, un numero importante di tifosi ospiti, quasi la metà dei presenti ad oggi in tutto lo stadio. A qualche ora dalla chiusura della prevendita, infatti, gli spettatori ad oggi presenti sono oltre 10.500.

