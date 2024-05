Il Cosenza prova a rovinare la festa al Como, ma per i lariani è Serie A: 1-1 al Sinigaglia

StrettoWeb

Il Cosenza chiude la sua stagione con un risultato importante, seppur inutile ai fini della classifica. Finisce 1-1 al Sinigaglia, campo del Como, che nonostante il pari può festeggiare la Serie A diretta, anche per via della sconfitta del Venezia a La Spezia. La squadra di Viali, ottenuta la salvezza e sfiorati i playoff, ha provato a rovinare la festa, andando in vantaggio col solito Tutino alla mezz’ora.

Nella ripresa, dallo stadio, un occhio al campo e un orecchio a La Spezia, dove nel frattempo la squadra ligure rimontava. Dopo una buona spinta, così, arriva anche il pari, con un rigore per fallo di Meroni su Cutrone. Verdi pareggia. Finisce così: 1-1 che basta ai lariani per festeggiare la Serie A. Per il Cosenza, invece, un’ottima stagione, che sarebbe potuta essere ancora migliore con qualche punto in più. Ci sono buone basi, però, per costruire con calma la prossima stagione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.