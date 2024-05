Cosenza, festa in casa d’Orazio: il capitano diventa papà per la seconda volta, è nata Ludovica

StrettoWeb

Grande festa oggi, 3 maggio, in casa D’Orazio. Il capitano del Cosenza, che compie gli anni, è diventato infatti papà per la seconda volta: è nata la piccola Ludovica, secondogenita del giocatore rossoblu e della mamma Giulia. Ad annunciarlo, sui social, la stessa società calabrese. “Il 3 maggio in casa D’Orazio è una giornata davvero speciale. È nata Ludovica, secondogenita del Capitano – che oggi compie gli anni – e di mamma Giulia, sorellina di Alessandro. Ti vogliamo tanto bene, Ludo”.

Un gran bel periodo per il calciatore dei Lupi: due giorni fa la salvezza matematica, oggi la nascita della figlia e ancora due giornate per sognare il playoff e magari un clamoroso derby.

