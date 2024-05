Catanzaro con la testa ai playoff: al Ceravolo passa la Samp. L’avversario agli spareggi sarà il Brescia

StrettoWeb

Il Catanzaro ha la testa già ai playoff. Nell’ultima della stagione regolare arriva una sconfitta interna, contro la Sampdoria di Pirlo, che passa per 1-3. Vivarini si risparmia qualche big per la gara ben più importante, quella di sabato prossimo, sempre al Ceravolo. L’avversaria allo spareggio sarà il Brescia. Il Catanzaro si gioca tanto, una delle partite più importanti della sua storia, sicuramente la più importante della storia recente. Avrà due risultati su tre a disposizione, con il pari però solo dopo gli eventuali supplementari (appuntamento a sabato 18 maggio alle ore 20.30).

Tornando alla partita di questa sera, evidente come la squadra avesse la testa da un’altra parte. Già dopo 4 minuti si capisce dal vantaggio ospite, con un rigore di Borini. A ridosso dell’intervallo il pari di Oliveri, ma ancora Borini la chiude sull’1-3 all’ora di gioco per la tripletta personale. Due azioni simili, partite da errori in disimpegno e in zona pericolosa da parte dei difensori giallorossi. Errori oggi concessi ma che non sarà possibile commettere nella gara playoff. Catanzaro chiude dunque con una sconfitta indolore un campionato straordinario, a un anno dalla promozione in Serie B. E adesso sogna.

