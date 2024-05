Catanzaro: lo striscione dei tifosi, il messaggio di Iemmello e i complimenti di… Coda

StrettoWeb

Il Catanzaro ha fatto il possibile, coi propri mezzi, per far sognare una città intera, un anno dopo il ritorno in Serie B. Da neopromossa, con l’obiettivo salvezza, ha centrato il 5° posto, sfiorando la finale playoff. Non potevano che arrivare complimenti. Dal Sindaco Fiorita, dagli addetti ai lavori, dai tifosi stessi, che a fine gara hanno esposto uno striscione per ringraziare i propri beniamini: “Una stagione da sogno… un futuro di gloria. Grazie ragazzi, orgogliosi di voi!”.

Messaggio che il capitano e trascinatore, Pietro Iemmello, ha ripostato sui social, ricambiando con un messaggio d’amore verso la sua squadra e la sua città: “Catanzaro ha vinto, Catanzaro vince sempre. Onore a te, Regina del Sud. Ti amo”.

I complimenti, dicevamo, sono arrivati un po’ da ovunque. Anche dagli avversari. Massimo Coda, bomber della Cremonese, autore del gol del 3-0 e autentica garanzia in Serie B in fatto di gol, si è congratulato con la tifoseria, che ha riempito lo stadio “Zini” quasi per metà: “complimenti anche ai tifosi del Catanzaro che sono stati fantastici”, ha detto a Sky Sport a fine gara.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.