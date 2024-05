Catanzaro, il Sindaco Fiorita si complimenta con la squadra di Vivarini: “stagione indimenticabile”

StrettoWeb

Si è conclusa ieri sera la stagione del Catanzaro. Da neopromossa, è arrivata quinta in classifica, sfiorando il quarto posto e anche la finale playoff di Serie B. Ieri un passivo pesante, a Cremona, ma che non macchia quella che è comunque una grande annata, la migliore della storia recente. Il day after è quello dei ringraziamenti, senza rimorsi, delusioni e frustrazioni, anche perché l’obiettivo principale in estate era la salvezza.

Tra i complimenti e i ringraziamenti ci sono quelli del Sindaco della città, Nicola Fiorita. “Un sogno solo rimandato. Ci siamo andati vicino, con cuore, passione, tecnica, leggerezza. Non solo una squadra, ma una città, un popolo. Non finiremo mai di ringraziare il presidente Noto, mister Vivarini, capitan Iemmello e tutti i ragazzi e lo staff per una stagione indimenticabile. E ovviamente la nostra impareggiabile torcida giallorossa che ha colorato tutti gli stadi della serie B con correttezza e generosità. Ci riproveremo il prossimo anno. E noi ci saremo sempre. Grazie Aquile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.