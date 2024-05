Il Catania pregusta il colpaccio in panchina: Pippo Inzaghi ad un passo. Super contratto e corazzata per la B

StrettoWeb

Il Catania si lecca le ferite dopo aver vissuto una stagione sulle montagne russe ma anche sognato la Serie B. La vittoria sull’Avellino e il momentaneo vantaggio in Campania avevano illuso i tifosi di poter approdare in semifinale playoff. Nulla da fare. La rimonta biancoverde ha spento ogni speranza e ora alla società etnea non resta che ripartire.

Le potenzialità economiche sono importanti, così come le ambizioni di una piazza che ha grande fame di calcio. Per questo, come accaduto difatti negli ultimi due anni, il patron Pelligra non bada a spese. E, soprattutto, questa volta non vuole sbagliare l’allenatore. Secondo quanto verificato dalla redazione di StrettoWeb, infatti, è vicinissimo a chiudere per Pippo Inzaghi, ex tecnico di Reggina e Salernitana.

Le parti si sono già incontrate e puntano a rifarlo per definire gli accordi. Inzaghi vuole carta bianca, una corazzata, grandi garanzie e un contratto importante. Ci si dovrebbe così accordare per 4 anni, con obiettivo Serie A nel breve termine. E’ la dimostrazione, ove ce ne fosse ancora bisogno – e come d’altronde confermato qualche giorno fa a StrettoWeb – che lui continua a non farne una questione di categoria.

La capacità economica di Pelligra è da Serie A, ma servono anche le competenze. E Inzaghi le ha. Con il Venezia ha sfiorato il doppio salto qualche anno fa. E, lo sappiamo, le piazze del Sud lo esaltano. Da Benevento a Reggio Calabria passando per Salerno. Ora Catania potrebbe essere un nuovo inizio, magari con un finale diverso dagli ultimi due.

