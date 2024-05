Pippo Inzaghi a StrettoWeb: “Lillo Foti può fare la differenza, mi auguro torni a dare una mano alla Reggina”

StrettoWeb

Ha ritrovato lo sfondo dello Stretto, quello che lo ha accompagnato per oltre un anno dalla finestra di casa. Ha ritrovato il Lungomare, così come l’affetto e il calore della gente. Pippo Inzaghi a Reggio Calabria un anno dopo. E’ tornato ieri, per presentare il suo libro “Il momento giusto” al CineTeatro Odeon. Applausi, emozione, aneddoti, ricordi, battute con Lillo Foti e poi il firma-copie coi tanti fan (anche Club del Milan) pronti a farsi autografare il volume.

Anche il giorno dopo Superpippo è in città. E la redazione di StrettoWeb lo ha intercettato questa mattina, proprio in pieno centro, in Via Marina. Una mattina, tra l’altro, calda ed estiva, come piace a lui: “mi sono abituato bene al Sud e al mare, è sempre bello. Poi ieri una giornata fantastica, ringrazio chi è venuto. Tornare qui è un qualcosa di speciale. Nonostante come sia andata l’annata scorsa, Reggio Calabria mi ha lasciato grandissimi ricordi e affetto, così come a mia moglie e ai bambini, ma anche per i calciatori. Sarà sempre un posto speciale“, ha esordito l’allenatore ai nostri microfoni.

Poi la discussione si sposta sull’ex Presidente della Reggina Lillo Foti, diventato suo grande amico, insieme alla famiglia. Di recente, proprio Foti è stato chiamato in causa per un eventuale coinvolgimento nella Reggina. Lui stesso, tra l’altro, ha ammesso colloqui con il Sindaco. E Inzaghi che ne pensa? “Sappiamo tutti cosa ha fatto Foti per Reggio Calabria. Io sono diventato molto amico suo e della famiglia, mi auguro possa tornare presto a dare una mano. Uno come lui può fare la differenza, anche se sono scelte personali. Io sono contento di averli conosciuti di più ed essere loro grande amico, perché sono persone per bene”.

Al mister abbiamo così proposto un giochino stuzzicante. Tra qualche anno, in un futuro non troppo lontano, con Inzaghi libero, con una Reggina in Serie C ambiziosa e vogliosa del doppio salto, e con Foti magari in dirigenza, la chiamata per tornare alla Reggina. Superpippo accetterebbe? “Non ho mai fatto caso alla categoria, ho allenato anche in C e mi sono divertito ovunque, perché mi piace allenare e crescere i calciatori. Chissà un domani, ho detto sempre che mi piacerebbe tornare qui, ma servono tutte le garanzie del caso“, aggiunge Inzaghi. In alto l’intervista integrale a StrettoWeb.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.